Гончаренко прокомментировал контракт «Урала» с Кики

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал подписание контракта с защитником Кики.

«Кики 28 лет. Но, например, Кулаков, Филипенко и Газинский приходили к нам в очень серьезном возрасте. Кики для защитника находится в очень хорошем возрасте. Аюпов нужен для командной химии. И сейчас, как я надеюсь, к нам будут приходить игроки другого возраста, которые будут с командой долго. Будем снижать средний возраст. Кики играл в сильном чемпионате, был капитаном. Проводил очень много времени на поле. Он из тех игроков, с которым мы можем двигать наш поезд, толкать его», — приводит слова Гончаренко e1.ru.

В минувшем сезоне Кики провел 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

«Урал» занял 11-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 36 очков.