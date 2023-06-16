Камоцци сообщил об интересе итальянских клубов к Соболеву и Мартинсу

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщил, что итальянские клубы проявляют интерес к Александру Соболеву и Кристоферу Мартинсу.

«В «Спартаке» я верю в Александра Соболева и Кристофера Мартинса — это два самых сильных футболиста этой команды. Оба этих игрока смогли бы заиграть в серии А. Знаю, что к ним есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5», — приводит слова Камоцци Sport24.

«Спартак» по итогам прошлого сезона российской Премьер-лиги занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Соболев в минувшем сезоне в 32 встречах во всех турнирах стал автором 15 голов и отдал девять передач.

Мартинс в 23 встречах забил три гола и четырежды ассистировал партнерам.