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Широков рассказал, что ему понравилось в новом формате Кубка России

Кубок впервые прошел в новом формате.
16 июня 2023 15:43
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался о формате Кубка России.

«Я остался доволен новым форматом Кубка России. Возможно, можно что-то доработать. Но если сравнивать новый формат с тем, что был раньше, то новый интереснее. Всем понравился — особенно в весенней части. Да и осенняя тоже нормальная была. Просто в начале не все разобрались.

Слишком много игр? До этого кричали, что мало играют, сейчас сыграют две лишние игры и кричат, что устали. Пусть сначала определятся, что они хотят», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Кубок России впервые прошел в новом формате. Победителем турнира стал московский ЦСКА, в Суперфинале обыгравший «Краснодар» из одноименного города.

источник: Чемпионат.com
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