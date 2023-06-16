В «Рубине» прокомментировали переговоры по трансферу Сутормина

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о переговорах по возможному трансферу полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Можем ли увидеть Сутормина в следующем сезоне в «Рубине»? Работаем над этим вопросом. Переговоры идут», - приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

29-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 13 матчей и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Сутормина также заинтересованы в ЦСКА.