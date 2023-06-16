Бывший игрок ЦСКА Алдонин дал прогноз на финал Лиги наций

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин дал прогноз на финальный матч розыгрыша Лиги наций.

«Испанцы будут фаворитами. У хорватов сменяется поколение прекрасных футболистов. Испанцы будут помастеровитее. Хотя, Хорватия очень хорошо обучена, играет в топ-чемпионатах. Я, честно говоря, не видел, как они действовали по ходу турнира, поэтому мне сложно судить об их игровых кондициях», - сказал Алдонин корреспонденту «Советского спорта».

Финальный матч Лиги наций состоится 18 июня в Роттердаме на стадионе Де Куйп. В матче за третье место сыграют сборные Нидерландов и Италии. Игра также пройдет 18 июня в городе Энсхеде на стадионе Гросс Весте.