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Бывший игрок ЦСКА Алдонин дал прогноз на финал Лиги наций

В решающем матче встретятся сборные Хорватии и Испании.
16 июня 2023 16:20
автор: Никита Плохих

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин дал прогноз на финальный матч розыгрыша Лиги наций.

«Испанцы будут фаворитами. У хорватов сменяется поколение прекрасных футболистов. Испанцы будут помастеровитее. Хотя, Хорватия очень хорошо обучена, играет в топ-чемпионатах. Я, честно говоря, не видел, как они действовали по ходу турнира, поэтому мне сложно судить об их игровых кондициях», - сказал Алдонин корреспонденту «Советского спорта».

Финальный матч Лиги наций состоится 18 июня в Роттердаме на стадионе Де Куйп. В матче за третье место сыграют сборные Нидерландов и Италии. Игра также пройдет 18 июня в городе Энсхеде на стадионе Гросс Весте.

источник: «Советский спорт»
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