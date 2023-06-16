Алдонин рассказал о перспективах Акинфеева повторить путь Буффона

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил перспективы вратаря армейцев Игоря Акинфеева повторить путь Джанлуиджи Буффона, который играет и в 45 лет.

«Я думаю, что здесь главное, чтобы ему было удобно и комфортно. Если здоровье будет позволять, то с его мышлением, мастерством и уровнем понимания он сможет играть. Вопрос в том, чтобы не подводило здоровье, чтобы была возможность качественно восстанавливаться, чтобы не рвался. Главное – чтобы не терял вкуса. Но, судя по его выступлению в финальном матче Кубка, ничего не притупилось, а наоборот. Игорь проявляет себя с лучшей стороны», - сказал Алдонин в интервью корреспонденту «Советского спорта».

В суперфинале Кубка России ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» и стал обладателем престижного трофея. Решающий пенальти отбил Акинфеев.