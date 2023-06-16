Ахметов признался, что мечтает продолжить карьеру в Европе 

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, что по-прежнему рассчитывает попробовать свои силы в европейском клубе. 25-летний футболист желает выступать в Испании.

«Мечта уехать в европейский чемпионат все еще жива. Всегда мечтал поиграть в команде из топ-5 лиг Европы, но пока, я думаю, это сложно будет сделать. Надо просто работать, выкладываться — все по воле Всевышнего. В каком чемпионате больше всего хотелось бы поиграть? В Испании, наверное», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

Напомним, что Ахметов перешел в «Краснодар» из ЦСКА на правах свободного агента в июле прошлого года. В сезоне-2022/2023 в составе «быков» он принял участие в 40 матчах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.