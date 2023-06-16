Шапи Сулейманов рассказал, что может покинуть «Краснодар» в ближайшее время 

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов считает, что с большой вероятностью покинет команду. Нападающий также прокомментировал новость о том, что в его услугах заинтересован «Рубин».

«Меня отправляют в Казань? Пока нечего сказать по этому поводу. Слышал про интерес клуба, но предложения не получал. Не знаю, где буду играть в следующем сезоне. С «Краснодаром» осталось два года контракта. Ничего конкретного сказать не могу, но думаю, что вряд ли останусь в краснодарском клубе», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, что сезон-2022/2023 Шапи проводил в аренде в «Хапоэле». За израильскую команду он провел 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.