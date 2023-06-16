Алдонин прокомментировал итоги прошедшего сезона РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин подвел итоги завершившегося чемпионата России, назвав «Оренбург» открытием сезона.

«С «Зенитом» сейчас конкурировать очень сложно, учитывая их мастерство и высокий уровень игроков, но армейцы стали обладателями нового формата Кубка, это очень хорошая работа. По чемпионату меня впечатлил «Оренбург». Очень хорошо укомплектовались, учитывая, что они из Первой лиги, хорошо себя проявили во время сезона. Лично удивил прогресс Облякова, а также достаточно уверенная работа ЦСКА», - сказал Алдонин в интервью корреспонденту «Советского спорта».

По мнению Алдонина, он хотел бы, чтобы ЦСКА стал главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Хочется, чтобы основная борьба была не за вторую-третью строчку, а за первую. Будем надеяться, что это произойдет», - отметил футболист.