«Реал» рассчитывает приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Адейеми

Форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает источник, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Реал». Сообщается, что «сливочные» готовятся сделать предложение по нападающему нынешним летом. Немецкий игрок может обойтись королевскому клубу в 80 милиионов евро.

Ранее мадридский клуб приобрел полузащитника дортмундцев Джуда Беллингема.

Напомним, что Адейеми выступает за «Боруссию» с июля 2022 года. В сезоне-2022/2023 за «шмелей» он сыграл 32 матча, отличился девятью забитыми мячами и шесть ассистами. Его контракт с немецкой командой рассчитан до лета 2027 года.