«Ростов» продлил контракт с защитником Ланговичем

Футбольный клуб «Ростов» подписал новый долгосрочный контракт с 20-летним защитником Андреем Ланговичем, сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

В минувшем сезоне Лангович забил свой первый мяч за «Ростов», чьим воспитанником он является. Всего защитник провел за «желто-синих» 49 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

«Ростов» завершил минувший сезон на четвертом месте, завоевав 53 очка в 30 играх.