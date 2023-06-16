Полузащитник Мейтленд-Найлз покидает «Арсенал»

«Арсенал» объявил об уходе полузащитника команды Эйнсли Мэйтленда-Найлза по окончании сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

Сообщается, что 25-летний футболист станет свободным агентом после того, как в конце нынешнего месяца истечет его соглашение с лондонцами.

Напомним, что Мэйтленда-Найлз является воспитанником «Арсенала». Всего за столичную команду он сыграл 132 встречи, отличился тремя забитыми мячами и восьмью ассистами.

Прошедший сезон он провел в аренде в «Саутгемптоне», в составе «святых» он принял участие в 26 матчах и отдал одну результативную передачу.