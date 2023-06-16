Нападающий Ларсен перешел из «Пари НН» в НЕК

Нападающий Ларс Олден Ларсен перешел из команды «Пари Нижний Новгород» в норвежский НЕК.

Соглашение с норвежским клубом рассчитано на четыре сезона. По данным портала Transfermarkt, сумма компенсации составила 350 тысяч евро.

Ларсен перешел в состав нижегородцев в феврале 2022 года из норвежского «Мьёндалена» и успел провести за российскую команду четыре матча. А затем 24-летний норвежец воспользовался разрешением Международной федерации футбола и он приостановил контракт с российским клубом. С марта 2022 года он выступал в составе шведского «Хеккена», за который в 36 матчах забил 12 мячей.