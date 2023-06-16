Мещеряков считает, что Дзюба отлично вписался в состав «Локомотива» 

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высоко оценил выступление форварда Артема Дзюбы после прихода в московский клуб.

«Дзюба пришелся ко двору в «Локомотиве». Я всегда говорил, что в каждой линии нужен дядька, потому что именно у таких дядек и учится молодежь. Артем играет на кураже. Думаю, еще может играть один-два сезона точно, если не расслабится и не снизит планку требований к себе. Если будет нормальная спортивная злость на окружение и на себя.», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

Добавим, что Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. С тех пор за железнодорожников он провел 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Ранее он продлил контракт с красно-зелеными до конца сезона-2023/2024.