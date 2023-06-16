Агент Чистякова прокомментировал интерес к игроку со стороны «Локомотива»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался об интересе к игроку со стороны «Локомотива».

«Мне ничего не известно об интересе «Локомотива». Со мной никто не общался. Если у клуба есть интерес, он обращается в «Зенит». И только потом обсуждать с игроком», - цитирует Талаева «Спорт-Экспресс».

Чистяков играет в составе «Зенита» с осени 2020 года. В сезоне-2022/2023 за команду Сергея Семака он провел 23 матча и не отличился результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Зенит» стал чемпионом России пятый раз кряду.