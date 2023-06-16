В Китае вынесли приговор болельщику, обнявшему Месси во время матча

Болельщику, выбежавшему на поле во время товарищеского матча сборных Аргентины и Австралии, запрещено посещать футбольные матчи в течение года, сообщает агентство Франс Пресс.

Приговор вынесен в Пекине бюро общественной безопасности района Чаоян. По данным источника, нарушитель раскаялся в своих действиях и признал свою вину.

В четверг молодой человек, одетый в форму сборной Аргентины, выбежал на поле, увернулся от охраны и подбежал к нападающему аргентинцев Лионелю Месси, которого обнял. Затем он опять успешно избежал погони и подбежал к вратарю альбиселесте Эмилиано Мартинесу, с которым обменялся рукопожатием. В штрафной сборной Аргентины болельщика и удалось поймать.

Ранее сообщалось, что отель в Пекине, где остановились аргентинцы, четыре дня осаждали болельщики, надеющиеся увидеться со своими кумирами. Футболисты сборной Аргентины победили команду Австралии со счетом 2:0. Один гол на счету Лионеля Месси.