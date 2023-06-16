«Челси» объявил о расторжении контракта с Бакайоко 

«Челси» и полузащитник Темуе Бакайоко официально прекратили сотрудничество. Об этом сообщает клубная пресс-служба синих.

По информации источника, «пенсионеры» расторгли с 28-летним хавбеком соглашение, которое истекало в конце сезона-2023/2024.

Напомним, что Бакайоко принадлежал «Челси» с 2017 года после перехода из «Монако» за 40 миллионов евро. С тех пор за лондонскую команду он отыграл 43 матча, отличился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в «Милане» и принял участие в трех играх.