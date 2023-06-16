«Бавария» нацелилась на защитника «Манчестер Сити» Уокера 

«Бавария» заинтересована во фланговом защитнике «Манчестер Сити» Кайле Уокере. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Как утверждает источник, мюнхенская команда следит за ситуацией вокруг 33-летнего игрока, который может уйти из стана небесно-голубых в летнее трансферное окно. Сообщается, что «красные» в данный момент не вступали в переговоры по трансферу защитника. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, что Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за команду Хосепа Гвардиолы он сыграл 39 матчей и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что в прошедшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Лигу чемпионов.