В «Факеле» подтвердили переход Акбашева в «Ростов»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что полузащитник Роман Акбашев заключил трудовое соглашение с «Ростовом».

«Да, правда, что Акбашев ушел в «Ростов». Он, конечно, был хорошим футболистом для нашей команды. Почему не смогли удержать? Потому что предложили большие деньги. Конечно, вместо него будет другой игрок», — приводит слова Котова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что российский хавбек присоединился к команде Валерия Карпина на правах свободного агента.

Напомним, что Акбашев играл за «Факел» с лета 2020 года. В прошедшем сезоне в составе воронежского клуба он принял участие в 34 матчах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.