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Владимир Габулов высказался о формате Кубка России

Кубок впервые прошел в новом формате.
16 июня 2023 18:28
автор: Александр Кожевников

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о формате Кубка России.

«Новый формат Кубка России пришёлся к месту, так как образовались вакантные игровые дни. Это был первый опыт. Да, многие не понимали формат, но самое главное, что это соревнование было организовано совместно со спонсорами, которые заинтересованы и готовы были платить деньги. Это очень важно, потому что наш футбол должен зарабатывать, а не быть дотационным. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится», - приводит слова Владимира Габулова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Кубок России впервые прошел в новом формате. Победителем турнира стал московский ЦСКА, в Суперфинале обыгравший «Краснодар» из одноименного города.

источник: Чемпионат.com
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