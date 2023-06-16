Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о формате Кубка России.

«Новый формат Кубка России пришёлся к месту, так как образовались вакантные игровые дни. Это был первый опыт. Да, многие не понимали формат, но самое главное, что это соревнование было организовано совместно со спонсорами, которые заинтересованы и готовы были платить деньги. Это очень важно, потому что наш футбол должен зарабатывать, а не быть дотационным. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится», - приводит слова Владимира Габулова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Кубок России впервые прошел в новом формате. Победителем турнира стал московский ЦСКА, в Суперфинале обыгравший «Краснодар» из одноименного города.