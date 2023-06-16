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«Барселона» может продать до 49% акций, чтобы решить финансовые проблемы

Вопрос продажи контрольного пакета не рассматривается.
«Барселона» может продать до 49% акций, чтобы решить финансовые проблемы
16 июня 2023 18:28
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

«Барселона» готова продать до 49% своих акций частным инвестиционным фондам, чтобы решить финансовые проблемы, с которыми столкнулись в клубе, сообщает испанский ресурс El Chiringuito.

По данным источника, этот вопрос рассматривался в ходе недавней поездки президента каталонского клуба Жоана Лапорты в Саудовскую Аравию, а также во время продолжающегося визита в Катар. Покупателями могут стать катарские или саудовские инвесторы.

При этом отмечается, что вопрос продажи контрольного пакета акций не рассматривается и не обсуждается. В настоящее время «Барселона», которая имеет статус не коммерческой организации, полностью принадлежит сосьес, членам клуба.

источник: El Chiringuito TV
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