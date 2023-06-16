«Барселона» может продать до 49% акций, чтобы решить финансовые проблемы

«Барселона» готова продать до 49% своих акций частным инвестиционным фондам, чтобы решить финансовые проблемы, с которыми столкнулись в клубе, сообщает испанский ресурс El Chiringuito.

По данным источника, этот вопрос рассматривался в ходе недавней поездки президента каталонского клуба Жоана Лапорты в Саудовскую Аравию, а также во время продолжающегося визита в Катар. Покупателями могут стать катарские или саудовские инвесторы.

При этом отмечается, что вопрос продажи контрольного пакета акций не рассматривается и не обсуждается. В настоящее время «Барселона», которая имеет статус не коммерческой организации, полностью принадлежит сосьес, членам клуба.