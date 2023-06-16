Зидан рассказал, когда планирует вернуться к тренерской работе 

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своем возможном возвращении на тренерскую арену.

«Футбол? Я скучаю по нему, но физически… Что касается тренерской работы. Время придет… Я не знаю когда, но точно придет», – приводит слова Зидана RMC Sport.

Ранее 50-летний специалист неоднократно заявлял, что мечтает возглавить сборную Франции в будущем.

Напомним, что последним местом работы Зидана является «Реал». Он покинул пост главного тренера «сливочных» летом 2021 года. Вместе с королевским клубом он завоевал три Лиги чемпионов подряд и дважды становился чемпионом Испании.