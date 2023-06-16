ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зидан рассказал, когда планирует вернуться к тренерской работе 

Французский специалист не стал называть конкретный срок своего возвращения, но обещал, что оно состоится. 
16 июня 2023 18:33
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своем возможном возвращении на тренерскую арену.

«Футбол? Я скучаю по нему, но физически… Что касается тренерской работы. Время придет… Я не знаю когда, но точно придет», – приводит слова Зидана RMC Sport.

Ранее 50-летний специалист неоднократно заявлял, что мечтает возглавить сборную Франции в будущем.

Напомним, что последним местом работы Зидана является «Реал». Он покинул пост главного тренера «сливочных» летом 2021 года. Вместе с королевским клубом он завоевал три Лиги чемпионов подряд и дважды становился чемпионом Испании.

источник: RMC Sport
Зидан рассказал, когда планирует вернуться к тренерской работе 
Французский специалист не стал называть конкретный срок своего возвращения, но обещал, что оно состоится. 
16.06.2023 18:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Владимир Габулов высказался о формате Кубка России
Кубок впервые прошел в новом формате.
16.06.2023 18:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Барселона» может продать до 49% акций, чтобы решить финансовые проблемы
«Барселона» может продать до 49% акций, чтобы решить финансовые проблемы
Вопрос продажи контрольного пакета не рассматривается.
16.06.2023 18:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Факеле» подтвердили переход Акбашева в «Ростов»
В «Факеле» подтвердили переход Акбашева в «Ростов»
Представитель воронежцев назвал причину ухода 31-летнего футболиста.
16.06.2023 18:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Александр Григорян продлил контракт с «Кубанью»
Условием продления было сохранение прописки в Первой лиге.
16.06.2023 17:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Бавария» нацелилась на защитника «Манчестер Сити» Уокера 
Английский футболист может покинуть стан «горожан» текущим летом. 
16.06.2023 17:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» объявил о расторжении контракта с Бакайоко 
Лондонцы приобрели француза у «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро.
16.06.2023 17:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Чистякова прокомментировал интерес к игроку со стороны «Локомотива»
По словам агента, интереса нет.
16.06.2023 17:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
В Китае вынесли приговор болельщику, обнявшему Месси во время матча
В Китае вынесли приговор болельщику, обнявшему Месси во время матча
Фанат успел обнять форварда и добежать до вратаря аргентинцев.
16.06.2023 17:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мещеряков считает, что Дзюба отлично вписался в состав «Локомотива» 
По мнению 56-летнего функционера, любой команде необходим опытный игрок. 
16.06.2023 17:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.