«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Маунта около 60 миллионов евро 

«Манчестер Юнайтед» намерен отправить заключительное предложение «Челси» по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта. Об этом сообщает Mirror.

Как утверждает источник, после того, как лондонская команда отклонила прошлое предложение в размере 47 миллионов, «красные дьяволы» готовы заплатить за 24-летнего футболиста 59 миллионов евро. Сообщается, что «пенсионеры» вновь могут ответить отказом, так как оценивают английского игрока в 82 миллиона евро.

Напомним, что Маунт является воспитанником «Челси». Всего за синих он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. Его контракт с лондонцами истекает летом 2024 года.