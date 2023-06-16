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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Маунта около 60 миллионов евро 

Манкунианцы планируют улучшить предложение по хавбеку «Челси».
16 июня 2023 19:17
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Юнайтед» намерен отправить заключительное предложение «Челси» по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта. Об этом сообщает Mirror.

Как утверждает источник, после того, как лондонская команда отклонила прошлое предложение в размере 47 миллионов, «красные дьяволы» готовы заплатить за 24-летнего футболиста 59 миллионов евро. Сообщается, что «пенсионеры» вновь могут ответить отказом, так как оценивают английского игрока в 82 миллиона евро.

Напомним, что Маунт является воспитанником «Челси». Всего за синих он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. Его контракт с лондонцами истекает летом 2024 года.

источник: The Mirror
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