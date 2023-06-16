«Аякс» получил официальное предложение от «Боруссии» по Альваресу

Нидерландский «Аякс» получил официальное предложение от дортмундской «Боруссии» по переходу защитника Эдсона Альвареса, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Аякс» запросил за 25-летнего мексиканца до 50 миллионов евро. При этом, Альварес, который выступает за «Аякс» с 2019 года, заинтересован только в переходе в дортмундский клуб.

Отмечается, что переговоры между клубами пока не стартовали.

В прошедшем сезоне он сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.