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Семшов посоветовал Кузяеву перейти в «Бешикташ» 

В конце июня у 30-летнего футболиста истекает контракт с «Зенитом».
16 июня 2023 19:40
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов считает, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев должен продолжить свою карьеру в «Бешикташе».

Ранее появилась информация, что турецкая команда сделала официальное предложение хавбеку сине-бело-голубых.

«Далеру нужно переходить в «Бешикташ». Он уже не первый год собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате. В РПЛ он всегда может вернуться, но в «Бешикташе» он может сыграть в еврокубках. Далер соответствует уровню этой турецкой команды. Далер там точно не затеряется», — приводит слова 45-летнего специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Кузяев выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/2023 за питерский клуб он отыграл 35 матчей, отличился пятью забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Его контракт с петербуржцами истекает в конце нынешнего месяца. Вместе с командой Сергея Семака он стал пятикратным чемпионом России.

источник: «РБ-Спорт»
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