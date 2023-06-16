Кордоба третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре» 

Стал известен лучший футболист «Краснодара» в июне. Им оказался форвард Джон Кордоба. Об этом сообщает клубная пресс-служба «быков».

Сообщается, что в результате опроса 30-летний футболист получил 45,44% голосов. В борьбе за награду он обошел полузащитника Эдуарда Сперцяна (14,24%) и защитника Георгия Арутюняна (11,89%). Нападающий побеждает в номинации в третий раз кряду.

По итогам текущего месяца колумбиец сыграл два матча, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Напомним, что Кордоба выступает за Краснодар с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 за черно-зеленых он провел 37 игр, в которых забил 21 гол и отдал десять результативных передач.