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Промес стал лучшим игроком «Спартака» в прошедшем сезоне

31-летний форвард забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.
16 июня 2023 19:58
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком прошедшего сезона по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте красно-белых.

За 31-летнего нидерландского футболиста проголосовали 60 процентов опрошенных. Промес обошел Руслана Литвинова, набравшего 23 процента и Георгия Джикию, у которого 7 процентов.

В минувшем сезоне Квинси Промес провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.

Добавим, что лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2022/23 признан Руслан Литвинов.

источник: ФК «Спартак»
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