Промес стал лучшим игроком «Спартака» в прошедшем сезоне

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком прошедшего сезона по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте красно-белых.

За 31-летнего нидерландского футболиста проголосовали 60 процентов опрошенных. Промес обошел Руслана Литвинова, набравшего 23 процента и Георгия Джикию, у которого 7 процентов.

В минувшем сезоне Квинси Промес провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.

Добавим, что лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2022/23 признан Руслан Литвинов.