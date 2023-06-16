«Манчестер Юнайтед» продолжит переговоры с вратарем де Хеа

«Манчестер Юнайтед» продолжит переговоры с вратарем Давидом де Хеа по новому контракту, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Уже продлили свои контракты Том Хитон, Натан Бишоп, защитники Рис Беннетт, Итан Лэйрд, ожидается, что тренер игроков до 21 года Том Хаддлстоун останется в команде.

Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года, а его контракт истекает в конце июня этого года. В прошедшем сезоне 32-летний голкипер провел 58 матчей во всех турнирах, пропустил 61 мяч и в 25 матчах сохранил ворота в неприкосновенности.

«Манчестер Юнайтед» предложил контракт молодому нападающему Матео Мехиа. А защитник Фил Джонс покинет команду после 12 лет выступлений, как и Аксель Туанзебе.