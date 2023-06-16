РПЛ не смогла определиться с новым статистическим партнером

Общее собрание российской премьер-лиги не смогло выбрать нового статистического партнера лиги, сообщается на сайте турнира.

Во второй части сезона 2022/23 лига и клубы тестировали сервисы DataHUB и «Рустат», так как предыдущий партнёр, компания InStat, прекратил работу в России.

Общее собрание не определилось с выбором нового поставщика. Оба проекта будут отправлены на доработку.

Общее собрание также выбрало поставщика игровых мячей на следующий сезон.

Команды продолжат играть мячами компании Nike. Альтернативой были мячи Demix, но по итогам проведенных тестирований собрание сделало выбор в пользу Nike.

В ходе заседания РПЛ исключила из своего состава футбольные клубы «Химки» и «Торпедо» и приняла «Балтику» и «Рубин».