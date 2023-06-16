ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

РПЛ не смогла определиться с новым статистическим партнером

На заседании также был решен еще ряд вопросов.
16 июня 2023 20:13
автор: Александр Евграфов

Общее собрание российской премьер-лиги не смогло выбрать нового статистического партнера лиги, сообщается на сайте турнира.

Во второй части сезона 2022/23 лига и клубы тестировали сервисы DataHUB и «Рустат», так как предыдущий партнёр, компания InStat, прекратил работу в России.

Общее собрание не определилось с выбором нового поставщика. Оба проекта будут отправлены на доработку.

Общее собрание также выбрало поставщика игровых мячей на следующий сезон.

Команды продолжат играть мячами компании Nike. Альтернативой были мячи Demix, но по итогам проведенных тестирований собрание сделало выбор в пользу Nike.

В ходе заседания РПЛ исключила из своего состава футбольные клубы «Химки» и «Торпедо» и приняла «Балтику» и «Рубин».

источник: РПЛ
Помощник Гвардиолы Мареска стал главным тренером «Лестера»
Ранее специалист работал в качестве главного тренера лишь с «Пармой».
16.06.2023 21:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сборные Польши и Германии огласили стартовые составы на товарищеский матч
Сборные Польши и Германии огласили стартовые составы на товарищеский матч
Тер Штеген и Левандовски выйдут с первых минут.
16.06.2023 20:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Грегг Берхалтер вновь стал главным тренером сборной США
Специалист ушел в отставку после чемпионата мира в Катаре.
16.06.2023 20:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
РПЛ не смогла определиться с новым статистическим партнером
На заседании также был решен еще ряд вопросов.
16.06.2023 20:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Юнайтед» продолжит переговоры с вратарем де Хеа
Манкунианцы хотят оставить голкипера в своем составе.
16.06.2023 20:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Промес стал лучшим игроком «Спартака» в прошедшем сезоне
Промес стал лучшим игроком «Спартака» в прошедшем сезоне
31-летний форвард забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.
16.06.2023 19:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кордоба третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре» 
В июне колумбийский игрок принял участие в двух матчах и забил два гола. 
16.06.2023 19:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семшов посоветовал Кузяеву перейти в «Бешикташ» 
В конце июня у 30-летнего футболиста истекает контракт с «Зенитом».
16.06.2023 19:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Аякс» получил официальное предложение от «Боруссии» по Альваресу
Защитник сам заинтересован в переходе в Германию.
16.06.2023 19:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
Актер Баринов уверен, что Миранчуку стоит продолжить выступать за «Торино»
По мнению 77-летнего специалиста, российский хавбек раскрылся в составе туринской команды.
16.06.2023 19:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.