ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Помощник Гвардиолы Мареска стал главным тренером «Лестера»

Ранее специалист работал в качестве главного тренера лишь с «Пармой».
16 июня 2023 21:01
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Лестер» утвердил Энцо Мареску на пост главного тренера команды, сообщается на официальном сайте «лис».

Контракт со специалистом рассчитан на три года.

Ранее Мареска являлся помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В карьере 43-летнего специалиста лишь один клуб, в котором он был главным тренером. В 2021 году он руководил «Пармой», которую покинул спустя пять месяцев работы.

В минувшем сезоне «Лестер» занял 18-е место и покинул английскую премьер-лигу, став вторым клубом в истории, который вылетел в чемпионшип, завоевав однажды титул чемпионов АПЛ.

источник: ФК «Лестер»
Шишкин объяснил, почему «Спартак» не смог составить конкуренцию «Зениту»
Питерцы досрочно стали чемпионами, а красно-белые заняли 3-е место.
16.06.2023 21:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мончи официально покинул пост спортивного директора «Севильи»
54-летний функционер вернулся в испанский клуб в 2019 году.
16.06.2023 21:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Балтика» выкупила игрока ЦСКА
Калининградский клуб воспользовался приоритетным правом выкупа.
16.06.2023 21:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сборная Финляндии одержала победу над Словенией в отборочном матче к Евро-2024
Финские футболисты отправили в ворота соперника два безответных мяча.
16.06.2023 21:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жирков считает 2008-й год лучшим в истории российского футбола 
По мнению бывшего игрока сборной России, национальная команда и российские клубы добились определенных успехов в том сезоне. 
16.06.2023 21:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Помощник Гвардиолы Мареска стал главным тренером «Лестера»
Ранее специалист работал в качестве главного тренера лишь с «Пармой».
16.06.2023 21:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сборные Польши и Германии огласили стартовые составы на товарищеский матч
Сборные Польши и Германии огласили стартовые составы на товарищеский матч
Тер Штеген и Левандовски выйдут с первых минут.
16.06.2023 20:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Грегг Берхалтер вновь стал главным тренером сборной США
Специалист ушел в отставку после чемпионата мира в Катаре.
16.06.2023 20:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
РПЛ не смогла определиться с новым статистическим партнером
На заседании также был решен еще ряд вопросов.
16.06.2023 20:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Юнайтед» продолжит переговоры с вратарем де Хеа
Манкунианцы хотят оставить голкипера в своем составе.
16.06.2023 20:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.