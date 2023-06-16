Помощник Гвардиолы Мареска стал главным тренером «Лестера»

Футбольный клуб «Лестер» утвердил Энцо Мареску на пост главного тренера команды, сообщается на официальном сайте «лис».

Контракт со специалистом рассчитан на три года.

Ранее Мареска являлся помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В карьере 43-летнего специалиста лишь один клуб, в котором он был главным тренером. В 2021 году он руководил «Пармой», которую покинул спустя пять месяцев работы.

В минувшем сезоне «Лестер» занял 18-е место и покинул английскую премьер-лигу, став вторым клубом в истории, который вылетел в чемпионшип, завоевав однажды титул чемпионов АПЛ.