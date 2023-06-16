Жирков считает 2008-й год лучшим в истории российского футбола 

Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков выразил мнение о том, что 2008-й год стал лучшим в истории российского футбола.

«Лучшее воспоминание о 2008? Думаю, это самый лучший год в истории российского футбола: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок, сборная России добилась успехов на Евро. Приятно, когда все это вспоминают», — приводит слова 39-летнего футболиста «Чемпионат».

Добавим, что на чемпионате Европы 2008 года национальная команда России завоевала бронзовые медали. «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА, одержав в финальном матче победу над «Рейнджерсом» со счетом 2:0.