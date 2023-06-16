Сборная Финляндии одержала победу над Словенией в отборочном матче к Евро-2024

Сборная Финляндии нанесла поражение национальной команде Словении в третьем матче квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу финнов.
В составе победителей забитыми мячами отличились Йоэль Похьянпало (13-я минута) и Оливер Антман (64-я минута).
Таким образом, национальная команда Финляндии становится лидером в группе H, набрав шесть очков после трех проведенных игр. Сборная Словении с таким же количеством очков располагается на второй строчке.
Чемпионат Европы-2024
Квалификация
Группа H
Третий тур
Финляндия – Словения – 2:0 (1:0)
Голы: Похьянпало, 13. Антман, 64.
источник: «Советский спорт»