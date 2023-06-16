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«Балтика» выкупила игрока ЦСКА

Калининградский клуб воспользовался приоритетным правом выкупа.
16 июня 2023 21:29
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Балтика» заявила о переходе в свой состав полузащитника ЦСКА Сергея Пряхина, сообщается на официальном сайте калининградцев.

Контракт с 20-летним воспитанником ЦСКА рассчитан на три года. При этом «Балтика» воспользовалась приоритетным правом выкупа футболиста.

В минувшем сезоне Пряхин выступал в составе «Балтики» на правах аренды, сыграл в 28 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Пряхин выступал за молодежную команду ЦСКА и московский «Кайрат».

По итогам сезона первой лиги-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в Российскиую премьер-лигу.

источник: ФК «Балтика»
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