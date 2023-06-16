Мончи официально покинул пост спортивного директора «Севильи»

«Севилья» объявила об отставке Рамона Мончи с должности спортивного директора команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отметим, что испанский специалист вернулся к «нервионцам» в 2019 году. Ранее он занимал руководящую должность в клубе на протяжении 17 лет (с 2000 по 2017 годы).

Ранее сообщалось, что Мончи может продолжить карьеру в «Астон Вилле» и помогать главному тренеру английской команды Унаи Эмери проводит селекционную работу.

Напомним, что помимо клуба Ла Лиги Мончи работал два сезона в «Роме» (2017-2019). По итогам сезона-2022/2023 «Севилья» стала победителем Лиги Европы.