Шишкин объяснил, почему «Спартак» не смог составить конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин оценил игру москвичей во второй половине сезона. В частности, он объяснил, что помешало красно-белым побороться с «Зенитом» за золотые медали.

«Все говорили зимой о том, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство, но не получилось. Все-таки «красно-белые» потеряли много очков, на это повлияла игра в обороне.

Во многих играх, где надо было набирать очки, команда этого не делала. Но все закономерно, «Спартак» не показывал стабильную игру, с которой можно бороться за чемпионство», – цитирует Шишкина Metaratings.ru.

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «Спартак» занял 3-е место, отстав от питерцев на 16 очков.