ФИФА запретила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ после трех переговоров с РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу того, каким образом был достигнут запрет со стороны ФИФА приостанавливать действующие контракты иностранным футболистам с командами РПЛ.

«ФИФА запретила приостанавливать контракты действующим игрокам РПЛ — это полностью результат переговоров РФС с ФИФА. С третьей попытки удалось этого добиться. Долго объясняли. В итоге они вникли в вопрос: несколько раз выразили посменную позицию. В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и все поменяли», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, что летом прошлого года руководство ФИФА разрешило легионерам чемпионата России приостанавливать контракты с российскими командами. Весной 2023 года правило подверглось изменениям, согласно которым иностранцы, на тот момент выступающие в РПЛ, не имеют права приостанавливать контракты в одностороннем порядке.