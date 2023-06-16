Технология офсайдных линий вернется на матчи РПЛ в сезоне-2023/2024

У футбольных болельщиков и судей, работающих на ВАР, вновь появится возможность видеть цифровые офсайдные линии в следующем сезоне РПЛ. Об этом сообщает РБК.

Как утверждает источник, технология китайской компании Rigour Tech была сертифицирована со стороны ФИФА. В феврале 2023 года производитель спортивного оборудования и Российский футбольный союз заключили контракт о сотрудничестве. Таким образом, китайская технология офсайдных линий может быть задействована в розыгрыше чемпионата России-2023/2024.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 РПЛ была вынуждена отказаться от демонстрации офсайдных линий, так как соглашение с бывшим партнер лиги – британской компанией Hawk-Eye Innovations истекло.