«Астон Вилла» назначила Мончи на должность президента по футбольным операциям 

«Астон Вилла» объявила о назначении Рамона Родригеса Вердехо на пост президента клуба по футбольным операциям. Об этом сообщает пресс-служба «львов».

Сообщается, что в обязанности 54-летнего специалиста войдут все футбольные вопросы команды, а отчеты о проведенной деятельности будут предоставляться владельцам бордово-голубой армии – Нассефу Савирису и Уэсу Эденсу.

Добавим, что ранее Мончи работал спортивным директором «Севильи» (с 2000 по 2017 и с 2019 по 2023 годы). Кроме того, он также занимал аналогичный пост в «Роме» на протяжении двух лет.