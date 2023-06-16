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Нападающий Манелов перейдет из «Краснодара» в «Торпедо»

Черно-белые выкупили контракт футболиста.
16 июня 2023 23:00
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Краснодара» Ираклий Манелов перейдет в состав московского «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, московский клуб подписал трехлетний контракт с футболистом. Вторую половину минувшего сезона 20-летний нападающий в составе тульского «Арсенала» на правах аренды. Всего он сыграл 24 матча в Первой лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. В составе «Краснодара» он сыграл девять матчей в Российской премьер-лиге и одну игру в Кубке России.

Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.

источник: «РБ-Спорт»
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