Колодин оценил выступление «Динамо» в РПЛ в сезоне-2022/2023

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин поделился мнением об игре бело-голубых в прошедшем сезоне чемпионата России.

«У «Динамо» второй год подряд на поле выходит молодой состав. Другие команды серьезно на них настраивались, успели раскусить сильные стороны игроков — поэтому команде было тяжело. Думаю, что в грядущем сезоне ребята наберутся опыта и будут играть как уверенные мастера», — приводит слова Metaratings.ru.

Добавим, что сезон-2022/2023 «Динамо» завершило на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 45 очков. По ходу сезона столичная команда вылетела из розыгрыша Кубка России, потерпев поражение в полуфинале Пути регионов от «Акрона» в серии пенальти (0:0, пенальти - 1:4).