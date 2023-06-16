Александер-Арнольд забил дебютный гол в составе сборной Англии в официальном матче 

В эти минуты проходит матч третьего тура отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года между сборными Англии и Мальты.

Отметим, что в данный момент счет в матче 3:0 в пользу англичан.

Автором второго забитого мяча «туманного Альбиона» стал защитник Трент Александер-Арнольд, который поразил ворота соперника на 28-й минуте. Таким образом, футболист «Ливерпуля» забил свой первый гол за сборную страны в официальной встрече.

Напомним, что Александер-Арнольд дебютировал за сборную Англии в июне 2018 года. Всего за команду Гарета Саутгейта он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.