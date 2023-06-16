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Сборная Англии разгромила Мальту в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2024 

Подопечные Гарета Саутгейта забила четыре гола в ворота соперника. 
Сборная Англии разгромила Мальту в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2024 
16 июня 2023 23:38
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Национальная команда Англии на выезде одержала разгромную победу над сборной Мальты в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «трех львов».

На девятой минуте встречи мальтийский защитник Фердинандо Апап отправил мяч в ворота своей команды. В составе англичан отличились защитник Трент Александер-Арнольд (28-я минута), нападающий Гарри Кейн, реализовавший пенальти (31-я минута) и форвард Каллум Уилсон (83-я минута), который также был точен с 11-метровой точки.

Таким образом, сборная Англии набрала девять очков и возглавляет турнирную таблицу группы С. Мальта идет на последнем, пятом месте, не набрав пока ни одного очка.

Чемпионат Европы-2024

Квалификация

Группа С

Третий тур

Мальта – Англия – 0:4 (0:3)

Голы: Апап, 9 (автогол). Александер-Арнольд, 28. Кейн, 31 (пенальти). Уилсон, 83 (пенальти).

источник: «Советский спорт»
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