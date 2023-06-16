Сборная Беларуси потерпела поражение от Израиля в отборочном матче к Евро-2024

Футболисты сборной Беларуси проиграли национальной команде Израиля в матче третьего тура отборочного этапа к чемпионату Европы-2024.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу израильтян.

Единственный гол белорусов на счету полузащитника Макса Эбонга, который отличился на 16-й минуте с передачи Романа Юзепчука. Сборная Израиля ответила забитым мячом форварда Шона Вайссмана с 11-метровой отметки на 85-й минуте. Он же оформил дубль на добавленной второй минуте ко второму тайму.

Таким образом, сборная Израиля набирает четыре очка и поднимается на третью строчку в турнирной таблице группы I. Национальная команда Беларуси остается на последнем, шестом месте без набранных очков.

Чемпионат Европы-2024

Квалификация

Группа I

Третий тур

Беларусь – Израиль – 1:2 (1:0)

Голы: Эбонг, 16 – Вайссман, 85, 90+2.