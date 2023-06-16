Украина вырвала победу у Северной Македонии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2024

Сборная Украины в гостях оказалась сильнее национальной команды Северной Македонии в матче третьего тура отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу украинцев.

В составе победителей забитым мячами отличились Илья Забарный (62-я минута), Ефим Конопля (67) и Виктор Цыганков (83). За оппонентов дубль оформил Энис Барди (31, 39).

На 73-й минуте матча хозяева поля остались в меньшинстве после того, как Висар Муслиу заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

Таким образом, сборная Украины набирает три очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы С. Северная Македония располагается на третьей строчке с таким же количеством очков.

Чемпионат Европы-2024

Квалификация

Группа С

Третий тур

Северная Македония – Украина – 2:3 (2:0)

Голы: Барди, 31, 39 – Забарный, 62. Конопля, 67. Цыганков, 83.

Удаление: Муслиу, 73.