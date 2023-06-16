Голевые передачи Сперцяна и Тикнизяна помогли сборной Армении победить команду Уэльса

Футболисты сборной Армении победили команду Уэльса в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Встреча в Кардифе завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

На 10-й минуте Дэниел Джеймс открыл счет. Спустя девять минут Луас Селараян восстановил равновесие с подачи игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна. Вскоре Грант-Леон Ранос вывел Армению вперед. Ему в этом голе ассистировал игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян. Во втором тайме Ранос (66) и Селараян (75) вновь отметились голами. У хозяев отличился Гарри Уилсон (73). На 78-й минуте игрок Уэльса Киффер Мур получил красную карточку.

Таким образом, сборная Армении одержала первую победу в отборочном цикле и занимает четвертое место в группе D с тремя очками. У Уэльса, занимающего второе место, на очко больше. В группе лидирует команда Турции, набравшая шесть очков, победив в гостях сборную Латвии – 3:2.