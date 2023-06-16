Голы Жиру и Мбаппе помогли сборной Франции разгромить команду Гибралтара

Сборная Франции на выезде разгромила команду Гибралтара в отборочном матче третьего тура группы В чемпионата Европы-2024. Встреча в Алгарве завершилась со счетом 3:0 в пользу серебряных призеров чемпионата мира 2022 года.

В составе победителей голы на счету Оливье Жиру (3-я минута), Килиана Мбаппе (45+3), реализовавший пенальти. Автогол забил Аймен Муэли (78).

Сборная Франции с 9 очками продолжает лидировать в группе B. Гибралтар, не набравший очков, остался на последней строчке. В параллельном матче группы B сборная Греции на своем поле переиграла Ирландию — 2:1. Греция с 6 очками вышла на вторую строчку в группе. Ирландия, не набрав очков, идет на предпоследнем месте, опережая Гибралтар по дополнительным показателям.