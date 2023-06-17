Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино

Футболисты сборной Казахстана победили команду Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе Н.

В составе победителей отличились Ян Вороговский (37-я минута), Асхат Тагыберген, реализовавший пенальти на 64-й минуте. Окончательный счет установил игрок ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, забивший третий мяч в компенсированное время второго тайма.

Казахстан набрал шесть очков в первых трёх матчах отборочного турнира. Ранее команда проиграла Словении (1:2) и победила сборную Дании (3:2).

Сан-Марино располагается на последней, шестой строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка. В первых двух турах сборная проиграла со счётом 0:2 в матчах с Северной Ирландией и Словенией.

В других матчах группы сборная Финляндии победила команду Словении 2:0, а датчане переиграли футболистов из Северной Ирландии – 1:0.