Сборная Германии проиграла Польше в товарищеском матче 

Футболисты сборной Польши дома одержали минимальную победу над национальной командой Германии в контрольном матче.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Автором единственного забитого мяча стал защитник хозяев Якуб Кивер, который отличился с передачи Себастьяна Шиманьски на 31-й минуте.

Добавим, что 20 июня сборная Польши встретится с национальной командой Молдовы в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года, а немецкие футболисты в тот же день проведут товарищескую игру против Колумбии.

Товарищеский матч. Сборные

Польша – Германия – 1:0 (1:0)

Гол: Кивер, 31.