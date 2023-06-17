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В «Спартаке» из Суботицы подтвердили, что Кержаков возглавит клуб

Контракт подписан по схеме «1+1».
17 июня 2023 08:11
автор: Сергей Иванов

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович заявил о том, что должность главного тренера клуба займет российский специалист Александр Кержаков.

По словам главы команды, контракт с 40-летним наставником подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

– Выбор пал на россиянина, потому что это качественный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом быть топовым специалистом. Александр – легенда футбола, большое имя в этой игре. Мы верим, что добьёмся больших результатов с Кержаковым, – цитирует Симовича Sport24.ru.

Напомним, что ранее Кержаков покинул кипрский клуб «Кармиотисса». До этого он возглавлял «Пари НН», с которым в сезоне-2021/2022 смог избежать вылета из РПЛ.

Что касается «Спартака», то в прошедшем сезоне команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

источник: Sport24.ru
В «Спартаке» из Суботицы подтвердили, что Кержаков возглавит клуб
Контракт подписан по схеме «1+1».
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