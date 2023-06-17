Стал известен основной претендент на должность главного тренера «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» определилось с главным кандидатом на пост главного тренера команды после неудачных переговоров с Юлианом Нагельсманом.

По информации Football Italia, заменить нынешнего наставника парижан Кристофа Галтье призван Тьяго Мотта, в данный момент возглавляющий «Болонью». Отмечается, что в скором времени представителей французского клуба обсудят с 40-летним специалистом условия будущего трудового сотрудничества.

Напомним, что Мотта выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2018 год, а затем завершил свою игровую карьеру и стал главным тренером молодежной команды парижан. В «Болонье» итальянец работает с сентября прошлого года. При нем команда заняла девятое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее в СМИ появилась новость, что руководство «ПСЖ» хочет расторгнуть контракт с Галтье, рассчитанный до конца сезона-2023/24.